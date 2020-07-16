Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53
Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:54
ай яй яй - в епоху тотальної правдивості і морального розквіту нації хтось когось хоче трішки обманути. ганьба. і хто це? напевно якиїсь інопланетянин..., а - путін.
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