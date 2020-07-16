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Як не заплутатися, де ваші
власні кошти, а де кредитний...

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:54

ай яй яй - в епоху тотальної правдивості і морального розквіту нації хтось когось хоче трішки обманути. ганьба. і хто це? напевно якиїсь інопланетянин..., а - путін.
providnyk
 
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