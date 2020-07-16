Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53
Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
Додано: Суб 22 сер, 2020 15:32
Что в Монобанке, что в Привате, что в А-Банке везде работает одинаково:
ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.
ВАШ БАЛАНС 51900 ГРН.
КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 50 000 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 1900 ГРН.
Вроде понятно и доступно объяснили.
В чём проблема вообще? Я никак не пойму.
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