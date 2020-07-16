Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53
Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
Додано: Суб 22 сер, 2020 15:32
Что в Монобанке, что в Привате, что в А-Банке везде работает одинаково:
ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.
ВАШ БАЛАНС 51900 ГРН.
КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 50 000 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 1900 ГРН.
Вроде понятно и доступно объяснили.
В чём проблема вообще? Я никак не пойму.
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:27
Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.
Тем, у кого такой Приват, не понять. В моём Привате SMS что о пополнении, что о выдаче, выглядит лаконичнее:
436.13UAH <источник пополнения или траты>
Bal. 75000.00UAH
Увы, далеко не всё из этих 75к гривень - это собственные деньги.
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:42
Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.
Они заранее подготовились к нововведению.
Проблема в том что показывает лишнее число - сумма кредитного лимита. По решению НБУ она теперь обязательна.
Хотя для нормального пользования достаточно двух: суммы своих денег и общей суммы достпных денег с учётом кредитного лимита. Саму сумму кредитного лимита можно показывать где-то отдельно, она совершенно не нужна на экране чтоб каждый раз смотреть на неё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:45
Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.
К слову тут нарушение будет после 1 сентября - отсутствует сумма кредитного лимита. Тоесть с таким подходом надо будет показывать аж четыре числа: общую сумму доступных денег, задолженность, сумму кредитного лимита и сумма собственных средств 0.
Некоторые банки переусердствовали и показывают сумму кредитного лимита даже ну абсолютно дебентых карты, естественно там 0 также абсолютно бесполезный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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