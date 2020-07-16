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Як не заплутатися, де ваші
власні кошти, а де кредитний...

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:32

Что в Монобанке, что в Привате, что в А-Банке везде работает одинаково:
ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.

ВАШ БАЛАНС 51900 ГРН.
КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 50 000 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 1900 ГРН.

Вроде понятно и доступно объяснили.
В чём проблема вообще? Я никак не пойму.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:27

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

Тем, у кого такой Приват, не понять. В моём Привате SMS что о пополнении, что о выдаче, выглядит лаконичнее:
436.13UAH <источник пополнения или траты>
Bal. 75000.00UAH

Увы, далеко не всё из этих 75к гривень - это собственные деньги.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:42

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  Sanyok77 написав:В чём проблема вообще? Я никак не пойму.

Они заранее подготовились к нововведению.

Проблема в том что показывает лишнее число - сумма кредитного лимита. По решению НБУ она теперь обязательна.

Хотя для нормального пользования достаточно двух: суммы своих денег и общей суммы достпных денег с учётом кредитного лимита. Саму сумму кредитного лимита можно показывать где-то отдельно, она совершенно не нужна на экране чтоб каждый раз смотреть на неё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:45

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  Sanyok77 написав:ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.

К слову тут нарушение будет после 1 сентября - отсутствует сумма кредитного лимита. Тоесть с таким подходом надо будет показывать аж четыре числа: общую сумму доступных денег, задолженность, сумму кредитного лимита и сумма собственных средств 0.

Некоторые банки переусердствовали и показывают сумму кредитного лимита даже ну абсолютно дебентых карты, естественно там 0 также абсолютно бесполезный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:16

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  vitaliy_berdinskikh написав:даже ну абсолютно дебентых карты


дебетна властивість карти - чисто умовна
банк спокійно може встановили наприклда рівень овердрафту на неї
+50грн !
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greenozon
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