Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...

Додано: Нед 23 сер, 2020 23:07

сумму собственных средств или сумму задолжннности по кредитному лимиту как отрицательное число - это помогает понять можно ли вообще делать покупку если нет желания влазить в кредит или увеличивать его ещё больше

общая сумма доступных средств включая кредитный лимит - это помогает понять возможно ли сделать покупку, тоесть хватает ли на неё денег, в случае когда использование кредитного лимита допустимо

В принципе сама идея вполне здравая: клиент банка всегда должен быть осведомлен какой у него кредитный лимит и какая в данный момент сумма собственных средств или задолженность по кредитному лимиту.Но поручили писать документ какому-то де***, получилось как у Добкина.Клиента важно извещать об изменении кредитного лимита, показывать каждый раз кредитный лимит в СМС или приложении особой нужды нет, по крайне мере не в краткой информации о текущем балансе где должна быть только важная информация. Важной я считаюОба этих числа постоянно меняются при каждой покупке потому именно эти числа должны быть и в СМС и в краткой информации по карте.Сумма же кредитного лимита меняется редко и только при изменении её клиента важно известить о новой сумму, в остальное же время клиент или помнит эту цифру или даже если не помнит она не влияет на вомзможность совершить покупку так как возможность совершить покупку зависит от одного из двух чисел описанных абзацем выше.И на красном форуме я не встречал ни одного отзыва который бы содержал жалобу на то что кредитный лимит не показывается в СМС. Зато есть куча жалоб на то что кредитный лимит был изменён без должного информирования пользователя: уведомление в мобильном клиенте банка могло остаться незамеченным если к примеру оно пришло в момент когда клиент был занят какими-то делами: если потом клиент решит сходить за покупками то на кассе его может ждать неприятный сюрприз. И вот как раз эту проблему НБУрешил. А ведь мог бы обязать банки обзванивать клиентов (пусть даже через робота) чтобы принудительно проинформировать об изменении. Особенно если это изменение в сторону уменьшения.