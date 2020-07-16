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Як не заплутатися, де ваші
власні кошти, а де кредитний...

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:53

Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт - пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:32

Что в Монобанке, что в Привате, что в А-Банке везде работает одинаково:
ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.

ВАШ БАЛАНС 51900 ГРН.
КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 50 000 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 1900 ГРН.

Вроде понятно и доступно объяснили.
В чём проблема вообще? Я никак не пойму.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:27

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

Тем, у кого такой Приват, не понять. В моём Привате SMS что о пополнении, что о выдаче, выглядит лаконичнее:
436.13UAH <источник пополнения или траты>
Bal. 75000.00UAH

Увы, далеко не всё из этих 75к гривень - это собственные деньги.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:42

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  Sanyok77 написав:В чём проблема вообще? Я никак не пойму.

Они заранее подготовились к нововведению.

Проблема в том что показывает лишнее число - сумма кредитного лимита. По решению НБУ она теперь обязательна.

Хотя для нормального пользования достаточно двух: суммы своих денег и общей суммы достпных денег с учётом кредитного лимита. Саму сумму кредитного лимита можно показывать где-то отдельно, она совершенно не нужна на экране чтоб каждый раз смотреть на неё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:45

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  Sanyok77 написав:ВАШ БАЛАНС 19 800 ГРН.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 200 ГРН.
ВЛАСНІ КОШТИ 0.00 ГРН.

К слову тут нарушение будет после 1 сентября - отсутствует сумма кредитного лимита. Тоесть с таким подходом надо будет показывать аж четыре числа: общую сумму доступных денег, задолженность, сумму кредитного лимита и сумма собственных средств 0.

Некоторые банки переусердствовали и показывают сумму кредитного лимита даже ну абсолютно дебентых карты, естественно там 0 также абсолютно бесполезный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:16

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

  vitaliy_berdinskikh написав:даже ну абсолютно дебентых карты


дебетна властивість карти - чисто умовна
банк спокійно може встановили наприклда рівень овердрафту на неї
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:56

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:даже ну абсолютно дебентых карты


дебетна властивість карти - чисто умовна
банк спокійно може встановили наприклда рівень овердрафту на неї

Теоретически такое возможно так как дебетовая карта с кредитным лимитом отличается от дебетовой карты без кредитного лимита лишь какими-то настройками в ПО банка.

Но на практике я не припомню чтобы какие-то банки меняли условия тарифных пакетов и добавляли кредитные лимит на дебетовую карту в тарифе которой кредитный лимит не предусмотрен (Кард-бланш дебит, всекарта, черная коко, безимянная дебетная карта Креди-агриколь, Фишка).

Вот как раз про черную Коко я говорил: кредитного лимита не может быть по определению, но по всей видимости шаблон отображения один и в него добавлен кредитный лимит независимо от того есть он или нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:07

Re: Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний.

В принципе сама идея вполне здравая: клиент банка всегда должен быть осведомлен какой у него кредитный лимит и какая в данный момент сумма собственных средств или задолженность по кредитному лимиту.

Но поручили писать документ какому-то де***, получилось как у Добкина.

Клиента важно извещать об изменении кредитного лимита, показывать каждый раз кредитный лимит в СМС или приложении особой нужды нет, по крайне мере не в краткой информации о текущем балансе где должна быть только важная информация. Важной я считаю
  • сумму собственных средств или сумму задолжннности по кредитному лимиту как отрицательное число - это помогает понять можно ли вообще делать покупку если нет желания влазить в кредит или увеличивать его ещё больше
  • общая сумма доступных средств включая кредитный лимит - это помогает понять возможно ли сделать покупку, тоесть хватает ли на неё денег, в случае когда использование кредитного лимита допустимо
Оба этих числа постоянно меняются при каждой покупке потому именно эти числа должны быть и в СМС и в краткой информации по карте.

Сумма же кредитного лимита меняется редко и только при изменении её клиента важно известить о новой сумму, в остальное же время клиент или помнит эту цифру или даже если не помнит она не влияет на вомзможность совершить покупку так как возможность совершить покупку зависит от одного из двух чисел описанных абзацем выше.

И на красном форуме я не встречал ни одного отзыва который бы содержал жалобу на то что кредитный лимит не показывается в СМС. Зато есть куча жалоб на то что кредитный лимит был изменён без должного информирования пользователя: уведомление в мобильном клиенте банка могло остаться незамеченным если к примеру оно пришло в момент когда клиент был занят какими-то делами: если потом клиент решит сходить за покупками то на кассе его может ждать неприятный сюрприз. И вот как раз эту проблему НБУ не решил. А ведь мог бы обязать банки обзванивать клиентов (пусть даже через робота) чтобы принудительно проинформировать об изменении. Особенно если это изменение в сторону уменьшения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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