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Іпотечний кредит:
що може спитати банк

Іпотечний кредит: що може спитати банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:27

Іпотечний кредит: що може спитати банк

Пропонуємо до обговорення:
Завжди варто враховувати певні вимоги банку, які він може поставити перед потенційним позичальником.

Дивися повний текст Іпотечний кредит: що може спитати банк.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:27

Что такое "блэк-лист"? Можно нормально писать, без матюков и жаргона?
verand
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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