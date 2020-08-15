Завжди варто враховувати певні вимоги банку, які він може поставити перед потенційним позичальником.
Дивися повний текст Іпотечний кредит: що може спитати банк.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:27
Іпотечний кредит: що може спитати банк
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Дивися повний текст Іпотечний кредит: що може спитати банк.
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:27
Что такое "блэк-лист"? Можно нормально писать, без матюков и жаргона?
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