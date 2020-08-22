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test
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 14:51

test

Пропонуємо до обговорення:
test

Дивися повний текст test.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 14:51

TEST PASSED!
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Tamagoch
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Test failed! No content detected :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:37

Присоединяйтесь к дискуссии...
oleggg1986
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:39

Re: test

Спасибо первым комментаторам. Поржал :D :D :D
gorykiy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:03

отличная новость
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:13

Test OK :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:14

Re: test

Шо це було?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:04

  unicdima написав:Шо це було?

Мабуть НЛО.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:34

Re: test

Не сило не впало
По речке плыло
Lion+
 
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