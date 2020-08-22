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test

test
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:14

Re: test

Думаю це хакерська атака ФСБ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 03:03

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
test

Дивися повний текст test.

Зображення
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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  #<12
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