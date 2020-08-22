Не сило не впало
По речке плыло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 сер, 2020 23:34
Re: test
Не сило не впало
По речке плыло
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:14
Re: test
Думаю це хакерська атака ФСБ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 23 сер, 2020 03:03
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:49
Выведем тему в ТОП обсуждений.
Up
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:43
Продолжайте наблюдение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:44
ТЕСТ! це тест, який тестований неперетестований, але інколи недо-пере-тестований
тому ТЕСТ!
тест?
+50грн !
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