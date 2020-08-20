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Скільки українців заробляють
$1 тисячу на місяць

Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:03

Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць

Пропонуємо до обговорення:
У Держстаті підрахували, скільки українців мають зарплату в майже тисячу доларів.

Дивися повний текст Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць.
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