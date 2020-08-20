У Держстаті підрахували, скільки українців мають зарплату в майже тисячу доларів.
Дивися повний текст Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 15:03
Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць
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Дивися повний текст Скільки українців заробляють $1 тисячу на місяць.
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