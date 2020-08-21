В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).
Дивися повний текст В Україні через кілька тижнів виростуть податки для ФОПів: скільки доведеться платити.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:06
В Україні через кілька тижнів виростуть податки для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні через кілька тижнів виростуть податки для ФОПів: скільки доведеться платити.
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:06
Извиняюсь, но тут есть дезинформация в данной статье, вводящая в заблуждение.
С 1 сентября размер единого налога единщикам 2-ой группы не поменяется.
Ставки ЕН для второй группы зависят от размера МЗП, действующей на 1 января отчетного года, и в течение года не меняются. Поменяется только размер ЕСВ для всех ФОПов за себя.
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