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В Україні через кілька тижнів
виростуть податки для...

В Україні через кілька тижнів виростуть податки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 16:06

В Україні через кілька тижнів виростуть податки для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Дивися повний текст В Україні через кілька тижнів виростуть податки для ФОПів: скільки доведеться платити.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 16:06

Извиняюсь, но тут есть дезинформация в данной статье, вводящая в заблуждение.

С 1 сентября размер единого налога единщикам 2-ой группы не поменяется.

Ставки ЕН для второй группы зависят от размера МЗП, действующей на 1 января отчетного года, и в течение года не меняются. Поменяется только размер ЕСВ для всех ФОПов за себя.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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