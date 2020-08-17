Президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640.
Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:23
Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій...
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Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів.
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