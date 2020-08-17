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Валютна іпотека: Зеленський
ветував закон про мораторій...

Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:23

Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640.

Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів.
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