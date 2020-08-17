Президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640.
Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:23
Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів.
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:23
всі знають чим відрізняються активи вкладників,й гарантії вкладників,де у вклаників мізерні шанси на відкшкодовуваня,та ще нестабільність гарантій для тих хто держить свої кошти,й потужниа система кредитів,де не тільки тіло кредиту а й проценти за використані кредити ростуть,якщо дозволити -то за умовну суму,кредитор може втратити все майно на яке працював багато років,а в той час вкладник-получить доходів мізерну суму,за свої вкладені кошти,дякую
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