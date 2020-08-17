Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав Інтервью агентству Укрінформ.
Дивися повний текст Зарплати в держсекторі пропонують переглянути.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:52
Зарплати в держсекторі пропонують переглянути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати в держсекторі пропонують переглянути.
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:52
Если бы ещё снизили, то глядишь все коррупционеры разбежались бы.
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