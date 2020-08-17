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Зарплати в держсекторі
пропонують переглянути

Зарплати в держсекторі пропонують переглянути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:52

Зарплати в держсекторі пропонують переглянути

Пропонуємо до обговорення:
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав Інтервью агентству Укрінформ.

Дивися повний текст Зарплати в держсекторі пропонують переглянути.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:52

По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.


Если бы ещё снизили, то глядишь все коррупционеры разбежались бы.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:48

Он отметил, что ... идея заключалась во временном ограничении.

Чия бы корова мычала. Военный сбор тоже вводился как временная мера. Пусть его отменят сначала.
Grover
 
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