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У Раді придумали, як стягнути
з українців борги за комуналку

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34

Непонятно, Жанна Яременко довольна или возмущается?

В принципе, нормально. Знаю случай, когда долг по коммуналке составлял более 500 тыс. по 3-х комнатной в пятиэтажке.
Direct
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:53

А Раді щось хороше для людей можуть придумати, чи селекція в цьому напрямку не працює
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