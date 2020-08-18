В Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень.
Дивися повний текст У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34
У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку.
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34
Непонятно, Жанна Яременко довольна или возмущается?
В принципе, нормально. Знаю случай, когда долг по коммуналке составлял более 500 тыс. по 3-х комнатной в пятиэтажке.
Додано: Нед 23 сер, 2020 01:53
А Раді щось хороше для людей можуть придумати, чи селекція в цьому напрямку не працює
Додано: Нед 23 сер, 2020 03:25
Не знаю, как в реке, холодильнике или в мотоцикле, а до нашего уездного городишки цивилизация уже дошла, и я могу удалённо контролировать состояние взаиморасчётов по коммуналке, смотреть и вводить показания приборов учёта и даже получать счета для оплаты. Уж не знаю, какие хоромы у Жанны Яременко, но, чтобы накопить такой долг, надо с полгода забить на оплату, причем зимой.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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