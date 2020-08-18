У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку

Додано: Нед 23 сер, 2020 03:25

Не знаю, как в реке, холодильнике или в мотоцикле, а до нашего уездного городишки цивилизация уже дошла, и я могу удалённо контролировать состояние взаиморасчётов по коммуналке, смотреть и вводить показания приборов учёта и даже получать счета для оплаты. Уж не знаю, какие хоромы у Жанны Яременко, но, чтобы накопить такой долг, надо с полгода забить на оплату, причем зимой.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)