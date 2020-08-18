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У Раді придумали, як стягнути
з українців борги за комуналку

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:34

Непонятно, Жанна Яременко довольна или возмущается?

В принципе, нормально. Знаю случай, когда долг по коммуналке составлял более 500 тыс. по 3-х комнатной в пятиэтажке.
Direct
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:53

А Раді щось хороше для людей можуть придумати, чи селекція в цьому напрямку не працює
Українець
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 03:25

Не знаю, как в реке, холодильнике или в мотоцикле, а до нашего уездного городишки цивилизация уже дошла, и я могу удалённо контролировать состояние взаиморасчётов по коммуналке, смотреть и вводить показания приборов учёта и даже получать счета для оплаты. Уж не знаю, какие хоромы у Жанны Яременко, но, чтобы накопить такой долг, надо с полгода забить на оплату, причем зимой.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:41

Тут речь идёт про ТЕПЛОЭНЕРГО .
Эта компания предоставляет свои услуги принудительно и не качественно .
Простые граждане не могут отказаться от этой услуги , по той причине что это стоит сумасшедших денег
goha_1910
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:29

Следите за движением рук аферистов чиновников и олигархов и их клерков- депутатов:
"Эти черти - ремонтируют сети за счёт кредитов, которые берут отовсюду и вешают на долги городов, или же государства раскидывая их по квитанциям за квартплату, через повышение тарифов для населения и "шаровиков" потребителей . Сети которые давно принадлежат олигархату и который высасывает из их эксплуатации последние соки, выводит деньги в оффшор, через свои комунальные прокладки, каковыми являются все подчинённые комунальные хозяйства. А вы - "лохи"( население), оплачивайте энергонеэффективные магистрали и энергонеэффективную систему отопления в своей квартире , в которой это нельзя самостоятельно сделать по причине всей конфигурации системы отопления в доме. Вы - "лохи"( население), оплачивайте, в крупных городах, точечные бесконечные повторные ремонты старых комунальных тепло- и канализационных сетей.
winnnzippp
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:31

  goha_1910 написав:Тут речь идёт про ТЕПЛОЭНЕРГО .
Эта компания предоставляет свои услуги принудительно и не качественно .
Простые граждане не могут отказаться от этой услуги , по той причине что это стоит сумасшедших денег


Более того, отказ не окупается в обозримой перспективе. Я на своей квартире считал. Если без взяток, то переоборудование с бумажками стоит как 6 отопительных сезонов. Если предположить, что экономить получится половину, то срок окупаемости 12 лет при самых лучших раскладах.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:20

В идеальном варианте, компания должна прекратить предоставлять услугу/товар , если за неё не платят. А не накапливать долги на десятки тысяч, а потом заниматься вымогательством!
sveneld83
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:42

А вообще то очень удобно !
Сделать украинцев нищими , отобрать жильё а потом его сдавать , как в Израиле , там 50% а может и больше населения живёт на сёмных квартирах
goha_1910
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