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У Раді придумали, як стягнути
з українців борги за комуналку

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:15

  ruvex написав:Забыли уточнить, что тарифы и дальше будут расти и методов отказаться от услуг или перейти легально на другие, как в случае с ЦО фактически нет, если многоэтажка с пенсионерами. Значит по сути долговое ярмо поддерживаемое государством и борьба с населением.

Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
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