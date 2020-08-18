У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку

Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:15
Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
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