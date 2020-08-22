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У Раді придумали, як стягнути
з українців борги за комуналку

У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:15

  ruvex написав:Забыли уточнить, что тарифы и дальше будут расти и методов отказаться от услуг или перейти легально на другие, как в случае с ЦО фактически нет, если многоэтажка с пенсионерами. Значит по сути долговое ярмо поддерживаемое государством и борьба с населением.

Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:03

ВСЁ очень просто, верните заводы и фабрики, и эта проблема сама собой
исчезнет. В противном случае есть
современные технологии МЕСТИ, задумайтесь об этом
user86allo2603
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:30

Ну просто шикарное решение проблемы... когда у человека проблемы с работой деньгами .надо еще арестовать все и заблокировать счета, карты ,что бы он ни малейшей возмозности не имел вылезти и дерьма...
Просто нет слов кроме матов... депутаты поставьте себя на место обычных людей с зарплатой в 8/12тыс из которых 8/10к уходит на питание и,а на остальные не в чем себе не отказуй и радуйся
working816
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