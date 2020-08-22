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У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:15
ruvex написав:
Забыли уточнить, что тарифы и дальше будут расти и методов отказаться от услуг или перейти легально на другие, как в случае с ЦО фактически нет, если многоэтажка с пенсионерами. Значит по сути долговое ярмо поддерживаемое государством и борьба с населением.
Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
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silver_arrow_ua
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Додано: Пон 24 сер, 2020 20:03
ВСЁ очень просто, верните заводы и фабрики, и эта проблема сама собой
исчезнет. В противном случае есть
современные технологии МЕСТИ, задумайтесь об этом
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user86allo2603
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:30
Ну просто шикарное решение проблемы... когда у человека проблемы с работой деньгами .надо еще арестовать все и заблокировать счета, карты ,что бы он ни малейшей возмозности не имел вылезти и дерьма...
Просто нет слов кроме матов... депутаты поставьте себя на место обычных людей с зарплатой в 8/12тыс из которых 8/10к уходит на питание и,а на остальные не в чем себе не отказуй и радуйся
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working816
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:06
silver_arrow_ua написав: ruvex написав:
Забыли уточнить, что тарифы и дальше будут расти и методов отказаться от услуг или перейти легально на другие, как в случае с ЦО фактически нет, если многоэтажка с пенсионерами. Значит по сути долговое ярмо поддерживаемое государством и борьба с населением.
Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
В смысле нельзя? -- куча методов: начиная от переезда в собственный дом (это если совсем радикально) да переезда в нормальный дом "с горизонтальной разводкой".
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_hunter
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:30
_hunter написав: silver_arrow_ua написав: ruvex написав:
Забыли уточнить, что тарифы и дальше будут расти и методов отказаться от услуг или перейти легально на другие, как в случае с ЦО фактически нет, если многоэтажка с пенсионерами. Значит по сути долговое ярмо поддерживаемое государством и борьба с населением.
Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
В смысле нельзя? -- куча методов: начиная от переезда в собственный дом (это если совсем радикально) да переезда в нормальный дом "с горизонтальной разводкой".
порада так собі. якби люди мали ресурси, вони б не чекали поки ви їм порадите. зробили б самі. чай не дурніші за вас.
але питання ще в тому що в нас %% 70-80 багатоквартирних будинків з цо - куди всім їм переїхати? може пораду маєте? у вас же на всі випадки життя є поради?
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wild.tomcat
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:47
wild.tomcat написав: _hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Так і є.
Комунальні тарифи в нашому випадку - це ще один прихований податок від якого не можна ані відмовитись а ні якось вплинути на його розмір.
В смысле нельзя? -- куча методов: начиная от переезда в собственный дом (это если совсем радикально) да переезда в нормальный дом "с горизонтальной разводкой".
порада так собі. якби люди мали ресурси, вони б не чекали поки ви їм порадите. зробили б самі. чай не дурніші за вас.
але питання ще в тому що в нас %% 70-80 багатоквартирних будинків з цо - куди всім їм переїхати? може пораду маєте? у вас же на всі випадки життя є поради?
Ну да -- на 5 точке сидеть и чуда ждать -- оно всяко проще...
Два бесплатных совета за раз? -- а не треснет?..
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_hunter
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:07
_hunter написав: wild.tomcat написав: _hunter написав:
В смысле нельзя? -- куча методов: начиная от переезда в собственный дом (это если совсем радикально) да переезда в нормальный дом "с горизонтальной разводкой".
порада так собі. якби люди мали ресурси, вони б не чекали поки ви їм порадите. зробили б самі. чай не дурніші за вас.
але питання ще в тому що в нас %% 70-80 багатоквартирних будинків з цо - куди всім їм переїхати? може пораду маєте? у вас же на всі випадки життя є поради?
Ну да -- на 5 точке сидеть и чуда ждать -- оно всяко проще...
Два бесплатных совета за раз? -- а не треснет?..
ну я на щось таке і очікував
язиком воно "всяко прощє махати" ніж реалізувати на практиці те, що язик намахав.
тут таких "совєтчиків" - кожен другий, а може і кожен перший
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wild.tomcat
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