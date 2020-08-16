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Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
За останній рік всі найдорожчі автомобільні бренди на тлі коронакризи втратили у вартості. Крім Tesla.
Дивися повний текст Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка)
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42
А що таке вартість бренду?
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