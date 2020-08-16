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Топ-10 найдорожчих автомобільних
брендів світу (інфографіка)

Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42

Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік всі найдорожчі автомобільні бренди на тлі коронакризи втратили у вартості. Крім Tesla.

Дивися повний текст Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42

А що таке вартість бренду?
0mage0
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  0mage0 написав:А що таке вартість бренду?


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greenozon
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