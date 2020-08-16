За останній рік всі найдорожчі автомобільні бренди на тлі коронакризи втратили у вартості. Крім Tesla.
Дивися повний текст Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка).
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:42
Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка)
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Дивися повний текст Топ-10 найдорожчих автомобільних брендів світу (інфографіка).
Додано: Нед 23 сер, 2020 11:14
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