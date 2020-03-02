У Росії представили цінник першого російського електрокара Zetta.
Дивися повний текст У РФ оголосили ціни на перший російський електрокар Zetta.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 00:57
У РФ оголосили ціни на перший російський електрокар Zetta
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У РФ оголосили ціни на перший російський електрокар Zetta.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:57
Заряджати від трансформатора це круто. Так напевно тільки москалі здогадались, чи перекладачі цього тексту...
Додано: Нед 23 сер, 2020 02:19
kizino, честно передрано с
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