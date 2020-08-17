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Інфляція "з'їдає" зарплату. Як вона розраховується і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 сер, 2020 07:16
Пропонуємо до обговорення:
У липні цього року в Україні зафіксована негативна інфляція. З іншого боку, покупці помічають зростання цін на різні товари. Однак не всі зміни цін впливають на інфляцію.
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