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Інфляція "з'їдає" зарплату.
Як вона розраховується і...

Інфляція "з'їдає" зарплату. Як вона розраховується і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 07:16

Інфляція "з'їдає" зарплату. Як вона розраховується і...

Пропонуємо до обговорення:
У липні цього року в Україні зафіксована негативна інфляція. З іншого боку, покупці помічають зростання цін на різні товари. Однак не всі зміни цін впливають на інфляцію.

Дивися повний текст Інфляція \"з'їдає\" зарплату. Як вона розраховується і впливає на життя українців.
R2
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