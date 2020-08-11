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Юрист назвав основні ризики
при купівлі нерухомості на...

Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:45

Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість ризикових об'єктів будується у двох великих містах України — Одесі та Києві.

Дивися повний текст Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на первинці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:45

Как не крути все эти документы на первичке у юриста - он все равно скажет, что это сомнительная сделка. И эти документы, и следующие и еще одни. И вы решение принимаете сами. (статья на эту тему). В Киеве нет железобетонных документов. А у кого с ними ситуация лучше всего - то это может быть временно, и их завтра могут отозвать.

Все зависит от того, есть у тебя поддержка выше или нет. Есть один застройщик, который за последние несколько лет 5 раз менял свои позиции. То он всех устраивал, потом его деятельность блокировали, потом у него были радужные перспективы, потом опять попал в немилость. Сейчас как бы выстраивает нейтралитет. Но получится ли это - посмотрим.
А другие просто всегда несут куда положено(и это закладывают в цену квадрата), и строят без ДПТ в промке, с минимумом документов.
RO41m
 
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