Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на...

Додано: Нед 23 сер, 2020 11:45

Как не крути все эти документы на первичке у юриста - он все равно скажет, что это сомнительная сделка. И эти документы, и следующие и еще одни. И вы решение принимаете сами. (). В Киеве нет железобетонных документов. А у кого с ними ситуация лучше всего - то это может быть временно, и их завтра могут отозвать.Все зависит от того, есть у тебя поддержка выше или нет. Есть один застройщик, который за последние несколько лет 5 раз менял свои позиции. То он всех устраивал, потом его деятельность блокировали, потом у него были радужные перспективы, потом опять попал в немилость. Сейчас как бы выстраивает нейтралитет. Но получится ли это - посмотрим.А другие просто всегда несут куда положено(и это закладывают в цену квадрата), и строят без ДПТ в промке, с минимумом документов.