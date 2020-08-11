Переважна більшість ризикових об'єктів будується у двох великих містах України — Одесі та Києві.
Дивися повний текст Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на первинці.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:45
Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрист назвав основні ризики при купівлі нерухомості на первинці.
Додано: Нед 23 сер, 2020 11:45
Как не крути все эти документы на первичке у юриста - он все равно скажет, что это сомнительная сделка. И эти документы, и следующие и еще одни. И вы решение принимаете сами. (
Все зависит от того, есть у тебя поддержка выше или нет. Есть один застройщик, который за последние несколько лет 5 раз менял свои позиции. То он всех устраивал, потом его деятельность блокировали, потом у него были радужные перспективы, потом опять попал в немилость. Сейчас как бы выстраивает нейтралитет. Но получится ли это - посмотрим.
А другие просто всегда несут куда положено(и это закладывают в цену квадрата), и строят без ДПТ в промке, с минимумом документов.
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