У березні наступного року перерахунок складе близько 15%.
Дивися повний текст Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать виплати у 2021 році.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 12:39
Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать...
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Дивися повний текст Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать виплати у 2021 році.
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:06
«минула влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50 % інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки»
Минула влада вирішила питання тільки частково. Пенсіонери і надалі біднішають з часом.
Тобто, зростання пенсії все одно відстає від зарплат. До того ж, чому компенсується тільки половина інфляції за минулий рік, а не вся інфляція на поточний місяць?
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