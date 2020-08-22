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Нова індексація пенсій в
Україні: як і кому підвищать...

Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:39

Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
У березні наступного року перерахунок складе близько 15%.

Дивися повний текст Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать виплати у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:06

«минула влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50 % інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки»

Минула влада вирішила питання тільки частково. Пенсіонери і надалі біднішають з часом.
Тобто, зростання пенсії все одно відстає від зарплат. До того ж, чому компенсується тільки половина інфляції за минулий рік, а не вся інфляція на поточний місяць?
consulaugur
 
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