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Український бізнес готується
до другої хвилі COVID-19...

Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56

Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...

Пропонуємо до обговорення:
Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто.

Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56

Я б сказав не до другої хвилі COVID-19, а до другої хвилі карантину. Бо у вірусу немає жодних хвиль, захворюваність зростала як під час жорсткого карантину, так і зараз і буде зростати у майбутньому.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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