Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто.
Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56
Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
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Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56
Я б сказав не до другої хвилі COVID-19, а до другої хвилі карантину. Бо у вірусу немає жодних хвиль, захворюваність зростала як під час жорсткого карантину, так і зараз і буде зростати у майбутньому.
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