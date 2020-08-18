Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто.
Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56
Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56
Я б сказав не до другої хвилі COVID-19, а до другої хвилі карантину. Бо у вірусу немає жодних хвиль, захворюваність зростала як під час жорсткого карантину, так і зараз і буде зростати у майбутньому.
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:36
0mage0 Совершенно верно.Нашей власти меньше языком молоть надо.Хотят страну развалить?Просто в последнее время стали больше тестировать.Кстати,реально сейчас ситуация лучше,чем весной.Власть просто хочет очередной кредит от МВФ,вот и играем комедию.Кто не в курсе,МВФ требует выполнять рекомендации ВОЗ.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:10
Сейчас ситуация стала лучше? Весной по сто человек в день заболевало, а сейчас 2300, даже по Харькову были чисто единичные случаи, а теперь по 300+ каждый день заболевает. У меня в подъезде вчера два человека от коронавируса умерли. Сейчас весь подъезд опечатан: и двери, и лифты, и почтовые ящики, даже дверные звонки пленкой заклеили и проводят полную дезинфекцию. Это "стало получше" называется?
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:11
Re: Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
к сожалению Covid головного мозга гораздо страшней , и как показывает практивка у нас как раз эпидемия Covid головного мозга
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