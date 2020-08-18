RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український бізнес готується
до другої хвилі COVID-19...

Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56

Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...

Пропонуємо до обговорення:
Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто.

Дивися повний текст Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени – нових звільнень не уникнути.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89938
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56

Я б сказав не до другої хвилі COVID-19, а до другої хвилі карантину. Бо у вірусу немає жодних хвиль, захворюваність зростала як під час жорсткого карантину, так і зараз і буде зростати у майбутньому.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:36

0mage0 Совершенно верно.Нашей власти меньше языком молоть надо.Хотят страну развалить?Просто в последнее время стали больше тестировать.Кстати,реально сейчас ситуация лучше,чем весной.Власть просто хочет очередной кредит от МВФ,вот и играем комедию.Кто не в курсе,МВФ требует выполнять рекомендации ВОЗ.
Scotch
 
Повідомлень: 665
З нами з: 01.08.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:10

  Scotch написав:0mage0 Совершенно верно.Нашей власти меньше языком молоть надо.Хотят страну развалить?Просто в последнее время стали больше тестировать.Кстати,реально сейчас ситуация лучше,чем весной.Власть просто хочет очередной кредит от МВФ,вот и играем комедию.Кто не в курсе,МВФ требует выполнять рекомендации ВОЗ.


Сейчас ситуация стала лучше? Весной по сто человек в день заболевало, а сейчас 2300, даже по Харькову были чисто единичные случаи, а теперь по 300+ каждый день заболевает. У меня в подъезде вчера два человека от коронавируса умерли. Сейчас весь подъезд опечатан: и двери, и лифты, и почтовые ящики, даже дверные звонки пленкой заклеили и проводят полную дезинфекцию. Это "стало получше" называется?
Forum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 30.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:11

Re: Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...

к сожалению Covid головного мозга гораздо страшней , и как показывает практивка у нас как раз эпидемия Covid головного мозга :cry:
yama
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4916 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Subaru готується до прем'єри трьох спорткарів протягом...
R2 » Сер 19 сер, 2020 08:15
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 08:15
bajkanovahan
Український стартап представив електобайк, що...
R2 » Вів 18 сер, 2020 07:52
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 07:52
strela42224
Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області
R2 » П'ят 14 сер, 2020 13:03
7 325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 17:34
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.