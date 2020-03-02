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"Ціни низькі": в яку країну
найдешевше летіти на...

"Ціни низькі": в яку країну найдешевше летіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:02

"Ціни низькі": в яку країну найдешевше летіти на...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на тури в Єгипет у другій половині серпня - особливо низькі.

Дивися повний текст \"Ціни низькі\": в яку країну найдешевше летіти на відпочинок наприкінці серпня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:02

Шо за бред. Наоборот зимой туры в Египет дешевле чем летом
alex7gk
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