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Cadillac продаватиме
автопілот за передплатою

Cadillac продаватиме автопілот за передплатою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:52

Cadillac продаватиме автопілот за передплатою

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Cadillac збирається ввести платну підписку на систему допомоги водієві Super Cruise, яка є відповіддю GM автопілоту Tesla, повідомляє Business Insider.

Дивися повний текст Cadillac продаватиме автопілот за передплатою.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:52

Давно пора уже ввести абонплату за каждый километр и еще, к примеру, за каждое открытие дверей, за спуск и подъем окна.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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