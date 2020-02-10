Компанія Cadillac збирається ввести платну підписку на систему допомоги водієві Super Cruise, яка є відповіддю GM автопілоту Tesla, повідомляє Business Insider.
Дивися повний текст Cadillac продаватиме автопілот за передплатою.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 16:52
Cadillac продаватиме автопілот за передплатою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Cadillac продаватиме автопілот за передплатою.
Додано: Нед 23 сер, 2020 16:52
Давно пора уже ввести абонплату за каждый километр и еще, к примеру, за каждое открытие дверей, за спуск и подъем окна.
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