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У МВС нагадали правила щодо
водійського посвідчення

У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19

У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
МВС України вирішило нагадати автомобілістам важливі правила щодо водійського посвідчення.

Дивися повний текст У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19

поменяйте редактора. ну или хотя бы вычитывайте статьи перед размещением: откуда забрать? какое удостоверение?
ruslan42212
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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