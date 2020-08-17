МВС України вирішило нагадати автомобілістам важливі правила щодо водійського посвідчення.
Дивися повний текст У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19
У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19
поменяйте редактора. ну или хотя бы вычитывайте статьи перед размещением: откуда забрать? какое удостоверение?
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