МВС України вирішило нагадати автомобілістам важливі правила щодо водійського посвідчення.
Дивися повний текст У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19
У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:19
поменяйте редактора. ну или хотя бы вычитывайте статьи перед размещением: откуда забрать? какое удостоверение?
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:21
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:59
Это не является реабилитирующим обстоятельством для журналистов finance.ua
В конце концов они зарплату получают как раз за то чтобы из геращинковского говна делать информационную конфетку. Просто прочитать бред мы могли бы и на сайте МВД.
Mind the gap.
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