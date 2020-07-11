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Названо найпопулярніші мінівени
на українському авторинку

Названо найпопулярніші мінівени на українському авторинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:40

Названо найпопулярніші мінівени на українському авторинку

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2020 року на ринку мінівенів найбільшою популярністю серед українців користувався Renault Scenic. Також до трійки лідерів увійшов інший представник французького автопрому - Citroen C4 Picasso.

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