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Топ-5 країн Європи за кількістю
технологічних вакансій

Топ-5 країн Європи за кількістю технологічних вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:18

Топ-5 країн Європи за кількістю технологічних вакансій

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Prolifics Testing проаналізувала вакансії в європейських технологічних компаніях.

Дивися повний текст Топ-5 країн Європи за кількістю технологічних вакансій.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:18

Наведені зарплати до вирахування податків чи після?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:25

  silver_arrow_ua написав:Наведені зарплати до вирахування податків чи після?

Зазвичай роботодавці вказують зарпалити до оподаткування так як податоток може бути різним залежно від доходу інших членів сім’ї кількості дітей і тд
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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