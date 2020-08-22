За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
История Украины в пост советский период, надеюсь будет вписана в учебники, череда предательств собственного народа в погоне за длинным долларом, разгильдяйства, халатности и трагических случайностей.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:20
Клоун, экономика Франции и Украины, сравнили пежо и зпорожец, аербас и антонов и так все...
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