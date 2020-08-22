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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Пропонуємо до обговорення:
За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

История Украины в пост советский период, надеюсь будет вписана в учебники, череда предательств собственного народа в погоне за длинным долларом, разгильдяйства, халатности и трагических случайностей.
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:20

Клоун, экономика Франции и Украины, сравнили пежо и зпорожец, аербас и антонов и так все...
grig90vic
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