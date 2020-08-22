За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51
И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:34
Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.
Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:35
Через 35 лет численность украинцев сравняется с норвежцами, ну а ВВП... с Сомали?
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08
може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
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