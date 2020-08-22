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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Пропонуємо до обговорення:
За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51

И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:34

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:35

Через 35 лет численность украинцев сравняется с норвежцами, ну а ВВП... с Сомали?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08

може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:11

С клоунами никогдо не достигнем польши
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:36

Cудя по экономической динамике, эти 35 лет надо отматывать назад.
di2gard
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