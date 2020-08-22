За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51
И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:34
Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.
Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:35
Через 35 лет численность украинцев сравняется с норвежцами, ну а ВВП... с Сомали?
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08
може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:21
Это ж надо додуматься отказаться от гигантского российского рынка, обрушив тем самым ввп в 2 раза. Я уверен штаты никогда не откажутся от китайского рынка будь там хоть при власти людоед убивающий людей тысячами.
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:55
BIGor
В конце 80-х, Украина превосходила Польшу в разы в науке, медицине, образовании, технологиях и... где-то сопоставима по уровню жизни(если считать реально а не по "панасоникам").
Неполноценность нам "впарил" в мозги, в первую очередь Кравчук, селюк-карьерист с коммунистическим образованием...
Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.
Напомню, в начале 90-х, Польша неплохо зарабатывала, поставляя в Украину товары из Турции, Европы да и собственных "цеховиков".
Просто, Украина, вместо того, чтобы занять место Польши и самим шить джинсы, клепать мебель и продавать её в Россию, занялась активным Распилом Предприятий, в том числе на металл и формированию Олигархата!
Не повезло нам с Гетьманами -патриотами.
А рассказывать, что поляки умнее украинцев, более работящие и пр., не нужно.
Не правда это!
нечего Чабанов и пр. Доярок-Кухарок
во власть было пускать!
Украине, в 1991-м -нужен был свой Рузвельт!
Был бы Рузвельт а не "Кравчук-Кучма", мы бы по уровню жизни Германию уделали и Китай бы по "инвестиционной привлектеьности" в 90-х, обошли!
Ну не повезло нам с Гетьманом... видимо, чем-то согрешили...
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