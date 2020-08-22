Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Додано: Вів 25 сер, 2020 01:55

Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.

В конце 80-х, Украина превосходила Польшу в разы в науке, медицине, образовании, технологиях и... где-то сопоставима по уровню жизни(если считать реально а не по "панасоникам").Неполноценность нам "впарил" в мозги, в первую очередь Кравчук, селюк-карьерист с коммунистическим образованием...Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.Напомню, в начале 90-х, Польша неплохо зарабатывала, поставляя в Украину товары из Турции, Европы да и собственных "цеховиков".Просто, Украина, вместо того, чтобы занять место Польши и самим шить джинсы, клепать мебель и продавать её в Россию, занялась активным Распилом Предприятий, в том числе на металл и формированию Олигархата!А рассказывать, что поляки умнее украинцев, более работящие и пр., не нужно.Не правда это!нечего Чабанов и пр. Доярок-Кухарокво власть было пускать!Был бы Рузвельт а не "Кравчук-Кучма", мы бы по уровню жизни Германию уделали и Китай бы по "инвестиционной привлектеьности" в 90-х, обошли!Ну не повезло нам с Гетьманом... видимо, чем-то согрешили...