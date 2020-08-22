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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Пропонуємо до обговорення:
За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51

И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:34

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:35

Через 35 лет численность украинцев сравняется с норвежцами, ну а ВВП... с Сомали?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08

може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:11

С клоунами никогдо не достигнем польши
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:36

Cудя по экономической динамике, эти 35 лет надо отматывать назад.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:21

Это ж надо додуматься отказаться от гигантского российского рынка, обрушив тем самым ввп в 2 раза. Я уверен штаты никогда не откажутся от китайского рынка будь там хоть при власти людоед убивающий людей тысячами.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:55

BIGor
Мы никогда не дойдем до уровня Польши в развитии, не тот менталитет.

В конце 80-х, Украина превосходила Польшу в разы в науке, медицине, образовании, технологиях и... где-то сопоставима по уровню жизни(если считать реально а не по "панасоникам").

Неполноценность нам "впарил" в мозги, в первую очередь Кравчук, селюк-карьерист с коммунистическим образованием...

Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.

Напомню, в начале 90-х, Польша неплохо зарабатывала, поставляя в Украину товары из Турции, Европы да и собственных "цеховиков".

Просто, Украина, вместо того, чтобы занять место Польши и самим шить джинсы, клепать мебель и продавать её в Россию, занялась активным Распилом Предприятий, в том числе на металл и формированию Олигархата!

Не повезло нам с Гетьманами -патриотами.

А рассказывать, что поляки умнее украинцев, более работящие и пр., не нужно.
Не правда это!

нечего Чабанов и пр. Доярок-Кухарок
во власть было пускать!

Украине, в 1991-м -нужен был свой Рузвельт!
Был бы Рузвельт а не "Кравчук-Кучма", мы бы по уровню жизни Германию уделали и Китай бы по "инвестиционной привлектеьности" в 90-х, обошли! :D

Ну не повезло нам с Гетьманом... видимо, чем-то согрешили...
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 02:56

  Replay написав:Ну не повезло нам с Гетьманом... видимо, чем-то согрешили...

Элементарным жлобством. Жлобы интернациональное понятие, но Германии, США, в Китае и в Польше, в цивилизованных странах к ним не прислушиваются.
В Украине жлобов-патриотов просовывают в парламент и в президенты.
В головах молодежи отупляющая разруха, грамотные специалисты тут давно не в чести.
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