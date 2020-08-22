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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 03:02

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

  Replay написав:Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.


Зато на всяких 112, Шустерах и т.д. нам подают пана Кравчука как авторитета в последней инстанции и слушают чуть ли не затаив дыхание, стряхивая с него пылинки :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=CZnxRN4ZSn8 :mrgreen:
Alex2007
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