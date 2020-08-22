За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51
И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08
може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
Додано: Вів 25 сер, 2020 03:02
Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.
Зато на всяких 112, Шустерах и т.д. нам подают пана Кравчука как авторитета в последней инстанции и слушают чуть ли не затаив дыхание, стряхивая с него пылинки
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33
Всій зеленій братії кожного ранку треба слухати запитання Зєлєнскаво, які він задавав на так званих "дебатах". Відповіді не ці запитання і будуть вашим зеленим вироком.
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:08
то, что американцы не разбомбили СССР в 91м - это только их гуманистическая позиция. А так мы все должны были умереть тогда.
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:38
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