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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Пропонуємо до обговорення:
За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51

И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08

може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:11

С клоунами никогдо не достигнем польши
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 03:02

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

  Replay написав:Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.


Зато на всяких 112, Шустерах и т.д. нам подают пана Кравчука как авторитета в последней инстанции и слушают чуть ли не затаив дыхание, стряхивая с него пылинки :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=CZnxRN4ZSn8 :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:30

Наскільки ми відстали від Японії? Назавжди!
daonet
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33

Всій зеленій братії кожного ранку треба слухати запитання Зєлєнскаво, які він задавав на так званих "дебатах". Відповіді не ці запитання і будуть вашим зеленим вироком.
daonet
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:08

то, что американцы не разбомбили СССР в 91м - это только их гуманистическая позиция. А так мы все должны были умереть тогда.
censerus
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censerus Ха-ха-ха.
В дурке сняли охрану? :lol:
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:38

  papchik написав:censerus Ха-ха-ха.
В дурке сняли охрану? :lol:

галаперидол закончился
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